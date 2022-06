Nations League, Serbia a valanga: Milinkovic timbra il cartellino

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 22:38 - Vince la Serbia che, dopo aver centrato la qualificazione a Qatar 2022, convince anche nella fase a gironi di Nations League. A Belgrado, i ragazzi di Stojkovic strapazzano la Slovenia con il risultato di 4-1. Per i padroni di casa a segno Mitrovic, Jovic, Radonjic e Milinkovic che sigla il gol del 2-1 con uno splendido colpo di testa. Per gli ospiti Stojanovic. La Serbia aggancia la Svezia al secondo posto del girone.

Prosegue la stagione fenomenale di Sergej Milinkovic-Savic anche con la maglia della sua nazionale. Nella prima giornata di Nations League, la Serbia sta vincendo, tra le mura amiche dello stadio di Belgrado, contro la Slovenia. A 15 minuti dal termine della gara, il risultato dice 2-1 per i padroni di casa. La sblocca Mitrovic nel primo tempo. Il momentaneo pareggio porta la firma di Stojanovic dell'Empoli. Nella ripresa il Sergente della Lazio fa la voce grossa e, al minuto 56, trasforma in rete un calcio d'angolo ben battuto con un bel colpo di testa. La specialità della casa per il centrocampista serbo che continua a incantare sul rettangolo verde di gioco.