Nazionale, Acerbi e Immobile: ecco i numeri di maglia che indosseranno agli Europei

Tutto pronto per l'inizio degli Europei. Il ct dell'Italia Roberto Mancini intorno alla mezzanotte di ieri ha reso nota la lista ufficiale dei 26 calciatori che prenderanno parte alla spedizione azzurra e tra cui ci sono anche i due biancocelesti Ciro Immobile e Francesco Acerbi. Svelati anche i numeri di maglia che ogni calciatore indosserà: l'attaccante ha mantenuto il suo classico numero 17, lo stesso della Lazio, il leone invece prenderà il numero 15 e non il 33 che utilizza in biancoceleste.

La lista completa:

Portieri

21 Gianluigi Donnarumma (Milan)

26 Alex Meret (Napoli)

1 Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori

15 Francesco Acerbi (Lazio)

23 Alessandro Bastoni (Inter)

19 Leonardo Bonucci (Juventus)

3 Giorgio Chiellini (Juventus)

2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

13 Emerson Palmieri (Chelsea)

24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain)

4 Leonardo Spinazzola (Roma)

25 Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti

18 Nicolò Barella (Inter)

16 Bryan Cristante (Roma)

8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea)

5 Manuel Locatelli (Sassuolo)

7 Lorenzo Pellegrini (Roma)

12 Stefano Sensi (Inter)

6 Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti

9 Andrea Belotti (Torino)

11 Domenico Berardi (Sassuolo)

20 Federico Bernardeschi (Juventus)

14 Federico Chiesa (Juventus)

17 Ciro Immobile (Lazio)

10 Lorenzo Insigne (Napoli)

22 Giacomo Raspadori (Sassuolo)

