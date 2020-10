Nazionale, Amoruso: "Tra Belotti e Immobile scelgo il biancoceleste"

L'ex attaccante Nicola Amoruso è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Nazionale: "Io sceglierei Immobile per quello che ha fatto in questi anni. Partirei da lui, ma credo che sia nell'idea di Mancini di coinvolgere tutti ,di sperimentare molto, per poi trovare una soluzione in vista dell'Europeo. Si sperimenta perché non ci sono più fenomeni che ti possono risolvere le partite quindi si passa per il gioco. E per questo si deve stimolare tutti".

Lazio, oggi controlli per Lazzari: out per la Samp, a rischio l'esordio in Champions

Lazio, Immobile: "L'operazione Florenzi un regalo per il PSG. Sul rapporto con Tuchel..."

TORNA ALLA HOME