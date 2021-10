Nazionale, Di Lorenzo ricorda Euro 2020: il tatuaggio del terzino - VIDEO

Sono passati poco più di tre mesi da quella memorabile serata dell'11 luglio. A Wembley va in scena l'atto finale di Euro 2020, la competizione più seguita dell'estate. L'Italia batte ai rigori l'Inghilterra e vince il suo secondo titolo europeo. Grande gioia per le strade della Penisola e per i tifosi azzurri che hanno accompagnato la squadra di Mancini dalla prima all'ultima partita. A distanza di diversi mesi, i protagonisti non smettono di ricordare la gloriosa cavalcata. Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, e tra i più utilizzati al tecnico ha deciso di imprimere la sua avventura con la maglia della Nazionale sulla propria pelle. L'ex Empoli si è tatuato sul polpaccio il trofeo, lo stemma dell'Italia e il suo numero di maglia ad Euro 2020, il 2.