Nazionale, Florenzi: “Siamo carichi per l’Europeo. Vaccini? Siamo privilegiati”

EURO 2020 - A tre giorni di distanza dal match inaugurale di venerdì sera contro la Turchia, Alessandro Florenzi è intervenuto in conferenza stampa per raccontare sensazioni ed emozioni nell'ambiente azzurro. Di seguito le dichiarazioni del terzino di proprietà della Roma: "Mancano ancora 3 notti e sono voglioso di giocare questo Europeo, ci stiamo preparando bene e siamo carichi".

RITORNO ALL'OLIMPICO – "Manca a tutti tornare con i tifosi anche se sono pochi su 80.000, bella emozione in un campo che mi ha dato tanto e visto crescere, speriamo di fare una bella gara con una vittoria".

FRANCIA – "Hanno Mbappè, il giocatore piu forte del torneo, sono favoriti e lo dice il Mondiale vinto però vincere non è scontato in una competizione dove i dettagli fanno la differenza. Ci sono altre nazionali forti e tra quelle ci siamo anche noi, sarà dura con squadre pronte ma speriamo di fare un buon Europeo".

VACCINI – "Siamo stati privilegiati, non voglio pensarecosa sarebbe successo se ci fosse stato un positivo ora. Io ho preso il Covid e non ho fatto il vaccino, ma ringraziamo tutte le istituzioni per giocare in sicurezza".

CONTE O MANCINI – "Due modi di lavoro differenti, dentro e fuori dal campo ma entrambi arrivano all’obbiettivo. Loro sono molto diversi, con Conte due allenamenti al giorno e ora non li facciamo. Tante vie per arrivare al successo e speriamo sia quella giusta".