Nazionale, Mancini: "Spero che a Roma ci siano più tifosi di quelli previsti. Su Immobile-Belotti..."

"Non avremo difficoltà a fare la squadra, è possibile che possa somigliare a quella dell'11 giugno anche se mancano ancora diversi giorni. Per noi sarà un buon test contro una squadra forte in fase offensiva". Ha parlato così Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Repubblica Ceca. Il ct si è espresso anche su Raspadori: "È un giocatore diverso da Immobile e Belotti, potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale. Spero che possa fare come Paolo Rossi, sarebbe magnifico. Ma l'abbiamo portato perché pensiamo possa avere un grande futuro".

DUBBI DI FORMAZIONE - "Ci sono 1-2 dubbi, vediamo se fare riposare Jorginho. Il resto, a parte Pellegrini e Verratti, sono tutti a disposizione. Sensi sta bene ma deve trovare la condizione, domani farà sicuramente uno spezzone di partita. Anche Pellegrini è guarito ma non lo rischiamo. Verratti sta facendo passi da gigante, lo valuteremo la settimana prossima. Tifosi? Domani ci saranno 1000 spettatori e non sarò tanto diverso, spero a Roma che possano essere di più di quelli previsti perché giocare con i tifosi è tutta un'altra cosa".

GLI ESCLUSI - "Allenare la Nazionale è qualcosa di differenza da un club, quando inizia una manifestazione così importante c'è emozione, si guarda sempre al futuro e non si vede l'ora di iniziare. La speranza, non solo la nostra, è di arrivare a Wembley l'11 luglio. Sono felice e orgoglioso di essere qui e di aver riportato il gruppo più su di quando l'abbiamo preso. Speriamo di poterlo essere ancora di più a fine Europeo. Donnarumma? Sta bene, non ho visto grossi problemi. È un giocatore che gioca a certi livelli da anni". Infine, sugli esclusi: "Pessina è bravo, sono state scelte dolorose. I ragazzi esclusi ci sono rimasti male, non è stata una scelta semplice perché avrebbero tutti meritato di essere qui e saranno ancora giocatori importanti per la Nazionale".

IMMOBILE O BELOTTI - "I centravanti sono 3, inizieranno uno tra Immobile e Belotti, poi vedremo. Noi vogliamo giocare tutte le partite fino a Londra e ci sarà bisogno di tutti. La conduzione sarà importante. Come tipo di centravanti si assomigliano, avrebbero difficoltà a giocare insieme a meno non si debba recuperare ma speriamo non debba mai accadere. Sulle fasce giocheranno un pezzo di partita Spinazzola ed Emerson, così come in avanti Berardi e Chiesa. Pensiamo che possa partire Berardi, ma vediamo dall'allenamento di oggi. Bonucci e Chiellini? Spero stiano bene e al 100%, il lavoro fatto in questi due anni è merito anche dei giocatori più esperti che hanno aiutato i giovani a farli inserire velocemente".

