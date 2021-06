Serie A, prosegue il valzer di panchine: le prossime squadre di Giampaolo e Di Francesco

Prosegue il valzer di panchine in Serie A. Altri due tecnici, dopo quelli che hanno già cambiato squadra, sarebbero vicini al trasferimento. Si tratta di Di Francesco e Giampaolo. Dopo l'addio di Roberto De Zerbi, il Sassuolo ha individuato proprio nell'ex Milan e Torino la prima scelta per la panchina. La trattativa, riporta gianlucadimarzio.com, procede sempre più spedita. Per l'allenatore è pronto un contratto biennale: l'obiettivo è quello di chiudere a breve. Pronto a una nuova esperienza anche Di Francesco. La trattativa con l'Hellas Verona è alle battute finali: restano da sistemare gli ultimi dettagli per la risoluzione del contratto tra il tecnico e il Cagliari. A quel punto, già stasera o domani con tutta probabilità, l'ex Roma firmerà un biennale con il club gialloblù.

L'ex Lazio Castroman elogia Vidal: "Come se all'Argentina mancasse Messi"

Vaccini Lazio, dal 6 giugno prenotazioni senza limiti di età: i dettagli

TORNA ALLA HOMEPAGE