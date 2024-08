Nazionale, Mancini valuta il ritorno? Le parole sul futuro

TUTTOmercatoWEB.com

In una lunga intervista concessa a Il Giornale, Roberto Mancini ha parlato della sua nuova avventura come ct dell'Arabia Saudita: "Credo si stia facendo un buon lavoro. Fra poco, il 10 e il 15 settembre, andremo a giocare il secondo girone per la qualificazione ai mondiali. Non sarà semplice perché ci troviamo a competere con un gruppo piuttosto forte, però ci metteremo tutta la forza, l’impegno e la determinazione per farcela. Che non fosse il calcio europeo lo sapevo, non l’ho scoperto andandoci. Sta migliorando mese dopo mese anche grazie ai tanti giocatori europei che sono venuti qui a giocare. Il livello del campionato si è alzato e sono certo migliorerà ancora in vista dell’Asian-cup che si disputerà in Arabia e anche del mondiale del 2034".

A proposito della Nazionale Italiana, ha aggiunto: "Statisticamente è impossibile vincere gli europei due volte di seguito. Ci siamo trovati davanti una nazionale piena di ragazzi un po’ più giovani, con i quali però eravamo andati nelle fasi finali della Nations league battendo Germania e Inghilterra. Quanto pesa la mancata qualificazione al Mondiale? Tanto perché avremmo potuto fare una bella figura al mondiale. E non vedere la nazionale italiana, vincitrice degli europei, in quella competizione, non può non far male".

"Se mi manca? Chiaro che era la mia collocazione ideale. Allenare la nazionale italiana è stato un grandissimo onore e privilegio per me. Non sempre le cose vanno come si spera, ma oggi il mio assoluto impegno è con la nazionale saudita. Però chissà che, un giorno, si possa rivincere il mondiale insieme".

