Nazionale, non solo Provedel: Mancini perde un altro giocatore

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Ivan Provedel, costretto a non rispondere presente per la febbre alta, anche un altro giocatore non sarà disponibile per gli impegni della Nazionale. Altra grana per Roberto Mancini, forzato a rivedere la lista dei convocati per le sfide con Inghilterra e Malta valide per la qualificazione al prossimo Europeo. A dare forfait, oltre al portiere della Lazio, è Federico Dimarco. Al suo posto, il ct ha convocato Emerson Palmieri.

