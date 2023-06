Nazionale, Zaccagni "rinviato" a settembre: farà parte della spedizione per Euro 2024

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La delusione è ancora palpabile ma il futuro è dalla sua parte. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, Mattia Zaccagni, escluso dalla lista dei convocati per la Nations League, sarà reintegrato in pianta stabile nel gruppo a partire da settembre. Sarà uno dei tasselli fondamentali della squadra che tenterà l'assalto al prossimo Europeo che si disputerà nell'estate 2024 in Germania. Per la final four il Ct Mancini ha preferito puntare su coloro che sono stati decisivi per la conquista di questo traguardo. Lo ha spiegato esplicitamente al numero 20 laziale durante il definitivo chiarimento al Forte Village. Da settembre il gruppo potrà tornare ad essere di 28-30 giocatori e ci sarà spazio per più calciatori e non ci sarà più bisogno di tagli come in questo caso in cui era prevista una lista di soli 23 elementi.

Le diatribe del passato

Il tutto ha avuto inizio nel giugno 2022 quando Zaccagni chiese di rientrare a Roma, rinunciando alla Nations, perché soffriva realmente di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Dunque, per motivi fisici e non scarso senso di appartenenza alla causa azzurra. La polemica venne centrata sui laziali, tant'è che anche Lazzari fu tacciato di essere "scappato" dalla Nazionale. Ad onor del vero anche altri giocatori lasciarono Coverciano dopo la Supercoppa con l’Argentina. Da allora Mancini non ha più convocato il giocatore, ma adesso gli ha "promesso" che punterà su di lui per il futuro. Nel frattempo Mattia cercherà di farsi notare ancor di più nell'amichevole in programma venerdì mattina contro la Primavera del Cagliari, dopodiché si concentrerà sul suo matrimonio in programma il prossimo 20 giugno a nella Capitale.