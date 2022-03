Nazionali, l'Argentina U20 pareggia contro gli Stati Uniti, Luka Romero... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Procedono gli impegni dei giocatori della Lazio con le rispettive Nazionali. Tra questi anche il gioiellino Luka Romero che, già convocato con la nazionale maggiore dell'Argentina di Scaloni, ieri ha preso parte anche all'Under 20. L'esterno della Lazio è infatti partito titolare in un'amichevole contro gli Stati Uniti d'America U20. La nazionale, con diversi buoni passaggi calcistici durante tutta la partita, ha pareggiato 2-2 con le reti di Brian Aguilar e Julián Romero per gli Albiceleste mentre gli ospiti con le marcature di Quinn Sullivan e Aaronson Paxten. Luka Romero ha già preso parte della tribuna con la formazione di Scaloni contro il Venezuela, ma adesso punta almeno alla convocazione nel prossimo match contro l'Ecuador in programma questo mercoledì.