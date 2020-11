Nazionali, Marchisio: "Le amichevoli si potevano evitare"

Con questa sosta per le nazionali, sono notevolmente aumentati i casi di Covid-19 tra i giocatori. Ciò sarebbe potuto succedere in qualunque caso? Probabile, ma sicuramente se i giocatori non fossero dovuti andare in giro per il mondo, la possibilità di contagi sarebbe inferiore a quella attuale. Di questo pensiero è anche Claudio Marchisio che, parlando genericamente della situazione ad Agorà, ha detto: "Nel calcio stiamo cercando di andare avanti, anche per dare alle persone uno sfogo, almeno possono vedere le partite, però bisogna fare sempre molta attenzione perché il pericolo è sempre dietro l’angolo. Il campionato deve andare avanti? Come nella vita normale, bisogna fare attenzione ci sono responsabilità. Io mi auguro che il campionato possa andare avanti anche per tutto l’indotto che c’è intorno, sappiamo che è una delle industrie più importanti del nostro paese. Nello stesso tempo alcune amichevoli delle nazionali si potevano evitare".