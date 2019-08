Nela sul derby: "Conterà l'attenzione, la Lazio sa adattarsi all'avversario"

Partenza sprint della Lazio, ora c'è lo scoglio derby da superare. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex Roma Sebino Nela: "Non so quale delle due squadre sia più forte, è ancora presto dare giudizi su Roma e Lazio. Questo derby è arrivato troppo presto, in più c'è ancora il mercato aperto. Quello che conta nel derby è l'interpretazione della partita: sull'esperienza del Genoa, la squadra di Fonseca terrà un atteggiamento consono alla gara. Ci vuole attenzione e determinazione. Inzaghi si è ritrovato una squadra che riesce ad adattarsi all'avversario di turno. È una grande capacità. Poi bisogna avere anche una squadra buona per arrivare in alto nella classifica".

