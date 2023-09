Neymar nei guai: infortunio col Brasile, slitta (ancora) l'esordio con l'Al-Hilal

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal suo arrivo in Arabia Saudita Neymar non ha ancora disputato un minuto con l'Al-Hilal. Il brasiliano è ufficialmente infortunato, ma ha comunque risposto alla convocazione della Nazionale verdeoro in vista delle sfide di qualificazione al Mondiale del 2026. Ma come riporta Globoesporte, l'ultima seduta di allenamento dell'ex 10 del PSG non è andata come previsto.

Dopo un contrasto, infatti, il brasiliano è ruzzolato a terra sul braccio destro, che già da prima del suo arrivo in nazionale era bendato. Neymar si è subito fermato, lamentando forti dolori, ed è stato soccorso dallo staff medico che lo ha visitato e gli ha bendato nuovamente il braccio. Da capire se O' Ney potrà essere a disposizione per il prossimo incontro dei verdeoro, in campo sabato contro la Bolivia.

