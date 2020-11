Nubifragio a Crotone, il comunicato del club: "Gara con la Lazio? Non siamo noi a decidere"

A poco meno di cinque ore dal fischio d'inizio di Crotone - Lazio, il club rossoblù ha diramato un comunicato. Rivolgendosi direttamente agli organi di stampa, ha chiarito la situazione legata alla partita e all'eventuale rischio che venga annullata a causa del maltempo: "Al momento non abbiamo nessuna comunicazione né tantomeno siamo noi a poter decidere sull’eventuale svolgimento o meno del match. Per ora possiamo solo dirvi che alle 15 è in programma la gara e possiamo solo garantire di dare tutte le info necessarie anche a chi non riterrà opportuno recarsi allo Stadio".

