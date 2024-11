Nuno Mendes su Tavares: "È un piacere giocare con lui. Alla Lazio sta..."

Prima convocazione in Nazionale portoghese per il terzino della Lazio Nuno Tavares. In conferenza stampa, prima della sfida contro la Polonia, è intervenuto il suo compagno Nuno Mendes che ha parlato proprio del difensore biancoceleste. Ecco cosa ha detto: “È un piacere giocare con Nuno Tavares, è un giocatore con molta qualità e l'ha dimostrata alla Lazio. È un avversario diretto ma è un giocatore con molta qualità e se è qui è perché l'ha dimostrata. Mi piace avere compagni di squadra da cui imparare. È un bene per me e per lui. Ha fatto dieci partite, otto assist, questa è la qualità del Portogallo“.