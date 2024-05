Nuova Champions League: ecco quanto incasseranno le italiane

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto su quelli che saranno i premi che incasseranno i club che prenderanno parte alla prossima super-Champions. Per l'Inter campione d'Italia così come per la Juventus il bonus d'ingresso dovrebbe attestarsi sui 53 milioni di euro. Leggermente più basso, intorno ai 49 milioni di euro, quello dell'Atalanta, mentre il Milan per partecipare alla competizione ne incasserà circa 46.

Su ben altre cifre ragiona il Bologna, club che torna in Europa dopo tanti anni: incasserà circa 27 milioni di euro. Ma la notizia più interessante riguarda la Roma: in virtù del suo Ranking UEFA la squadra giallorossa, dovesse qualificarsi in Champions da sesta in classifica, andrebbe a incassare 55 milioni di euro (togliendo qualcosina anche alle altre italiane). Ovviamente si tratterà solo del bonus d'ingresso. Nella nuova super-Champions, la vincitrice può arrivare ad incassare fino a 150/155 milioni di euro.

