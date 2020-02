Oddi: "La Lazio gioca meglio di Juve e Inter, può vincere il campionato"

La cavalcata verso il sogno prosegue. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "La Lazio può arrivare fino alla fine, me lo auguro perchè non siamo abituati a vincere lo Scudetto. Questa squadra fa divertire e gioca bene, ha consapevolezza dei propri mezzi. Marusic è subentrato a sinistra e ha fatto bene, qualsiasi giocatore entra non fa rimpiangere il titolare. Sono sintomi che ti fanno sognare. La Lazio non deve guardarsi indietro, ma solo avanti. Non si può mai dire, ma per me può vincere il campionato. Gerarchie? In questo momento, sulla carta, tutte e tre le squadre sono candidate a vincere. La Lazio, a differenza delle altre due, gioca meglio".

