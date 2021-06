Olanda, il consiglio su un aereo per il ct de Boer: “Cambia modulo”

"Frank, gioca col 4-3-3!". Durante gli allenamenti dell'Olanda in preparazione agli Europei, un aereo con questo messaggio ha sorvolato il centro tecnico degli Orange. È un consiglio dei tifosi che, in vista dell'esordio a Euro 2020 di domenica contro l'Ucraina, suggeriscono al ct de Boer di cambiare modulo e di abbandonare la difesa a 5. I tre centrali e i due esterni non piacciono per niente ai supporters dei tulipani che hanno mandato il messaggio in modo piuttosto particolare al tecnico.