PAIDEIA - Lazio, Silva si presenta in clinica, accertamenti per il difensore

LAZIO - Niente di grave ma soltanto degli accertamenti per Jorge Silva. Il giovane difensore portoghese classe 1999, si è presentato nel tardo pomeriggio di oggi presso la Clinica Paideia. Un controllo per lui che però sta bene ed è pronto ad aggregarsi nuovamente ai suoi compagni in attesa di conoscere il suo futuro. Inzaghi lo ha valutato ad Auronzo ottenendo risposte positive, chissà se basterà all'ex Primavera per ottenere una conferma.

