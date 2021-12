Pallone d'Oro 2020, Lewandoski potrebbe ricevere il premio: i dettagli

Forse non è ancora finita. France Football non esclude la possibilità di consegnare a Robert Lewandowski il Pallone d'Oro 2020, premio che lo scorso anno non venne assegnato in quanto le premiazioni sono state annullate causa pandemia. "Non dobbiamo prendere decisioni affrettate. Possiamo pensarci ma allo stesso tempo rispettare la storia del Pallone d'Oro, che si basa sulle elezioni", ha detto Pascal Ferré, caporedattore France Fototball, al portale Watson. Lunedì scorso a vincere il premio più ambito nella storia del calcio è stato Lionel Messi, che ha avuto la meglio sull'attaccante polacco del Bayern. Nel suo intervento, il vincitore del Pallone d'Oro 2021, ha chiesto all'organizzatore France Football di premiare retrospettivamente il capocannoniere del Bayern Monaco per i suoi successi nel 2020. Proprio su questo Ferré ha dichiarato: "Quello che Messi ha detto è stato carino e intelligente". Non ho messo Messi al primo posto. Ho scelto per primo Lewandowski ma penso che anche Messi abbia meritato il Pallone d'Oro", ha concluso.

