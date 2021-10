Pallone d’Oro, filtra la lista: il vincitore sarebbe una sorpresa!

Il 29 novembre verrà consegnato il Pallone d’Oro e tra i candidati i favoriti sono: Lionel Messi vincitore del premio nel 2019, Lewandowski, Benzema, Jorginho e Cristiano Ronaldo. Il weekend scorso si sono chiuse definitivamente le votazioni dei giornalisti, capitani e allenatori per l’assegnazione del premio e secondo un’indiscrezione del giornale spagnolo Marca, il vincitore sarebbe Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco era favorito anche lo scorso anno però per problemi legati alla pandemia il premio non fu assegnato. Il polacco sarebbe in cima alla classifica con 627 voti, dietro di lui Messi e al terzo posto Benzema. Per quanto riguarda gli italiani Jorginho sarebbe al quinto posto con 197 preferenze, undicesimo Donnarumma e tredicesimo Chiellini.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pedro, qualità e concretezza al servizio di Sarri: lo spagnolo è una garanzia

Lazio, Immobile omaggia Pedro a ritmo di Raffaella Carrà - FOTO