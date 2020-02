Panchina d'oro, Pippo Inzaghi: "Ho votato per Simone, con la Lazio cose incredibili"

Continua a volare la Lazio di Simone Inzaghi: i biancocelesti battono a passo anche la Spal e continuano a sognare in grande. Chi viaggia fortissimo, ma una categoria più in basso, è anche il Benevento di Pippo. Il tecnico, che era presente oggi a Coverciano in occasione dell'assegnazione della panchina d'oro, ha parlato così ai giornalisti presenti delle possibilità Scudetto della squadra allenata dal fratello: "Sarebbe un sogno già andare in Champions League per i biancocelesti. Poi sognare non costa nulla, ma credo che Juve e Inter abbiamo organici superiori rispetto alla Lazio. I biancocelesti ci hanno comunque abituati a gare magnifiche, se alla fine saranno lì potranno sognare". Ovviamente pochi dubbi su chi è andato il voto di Pippo Inzaghi: "Per mio fratello, ha fatto e sta facendo cose incredibili alla Lazio. Ha vinto anche la Coppa Italia contro Gasperini che ha vinto meritatamente il premio. Simone lo meriterebbe".

