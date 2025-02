Pandev racconta Inzaghi: "Era allenatore già quando giocavamo insieme alla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai taccuini de Il Mattino ha parlato l'ex attaccante Goran Pandev, che si è soffermato sul prossimo scontro Scudetto tra Inter e Napoli. In particolare ha raccontato anche gli inizi di Simone Inzaghi, con cui lui ha giocato insieme alla Lazio. Queste le sue parole in merito: "Abbiamo giocato insieme alla Lazio e già a quei tempi era malato di calcio: conosceva tutti i calciatori, anche quelli di serie C. Pensa al calcio 24 ore su 24 e sono contento per lui per quello che sta facendo. Allenatore già a quei tempi? Assolutamente sì. In campo rompeva sempre. Mi diceva “Devi fare questo movimento”, “Vai in profondità”. Ero giovane e per me è stato di grande aiuto anche solo con le parole".