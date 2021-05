Papadopulo: "La Lazio non si è giocata bene le sue carte. Rosa corta"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Papadopulo ha parlato anche della sfida e, in particolare, dell'ultima sconfitta contro la Fiorentina: "La Fiorentina cercava tre punti per togliersi da quella posizione e ne ha fatto le spese la Lazio. D'altra parte le partite vanno giocate ed interpretate bene, la Lazio non l'ha fatto al meglio. Alla Fiorentina invece è riuscito: spero che sull'onda lunga del risultato chiuda bene il campionato. Alla Lazio sono rimaste poche speranze per la Champions, deve giocarsele al meglio augurandosi che qualcun altra sbagli. Se ha inciso la profondità della rosa? Assolutamente, la società non deve incorrere più in certi errori se hai certe ambizioni".

