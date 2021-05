Pardo: "Con una rosa più lunga la Lazio avrebbe fatto il salto di qualità"

La sconfitta maturata questa sera al Franchi dalla Lazio brucia e allontana i biancocelesti dalla corsa Champions. Mancano ancora quattro gare per concludere il campionato anche se ormai il sogno di entrare nelle prime quattro sembra essere sfumato. Questo il pensiero di Pierluigi Pardo ai microfoni di Dazn: "Il salto di qualità sarebbe arrivato con una rosa un po’ più profonda ma non c’è stato. La Champions League giocata nel girone dalla Lazio è stata di livello ma la rosa fa la differenza. I biancocelesti avrebbero bisogno di quattro/cinque giocatori in più del livello dei titolari".

Lazio, così no! Vlahovic lancia la Viola e complica la corsa Champions

PAGELLE Fiorentina - Lazio: la difesa balla, l'attacco spara a salve

TORNA ALLA HOME