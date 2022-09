Pardo: "Juve in ritardo ma non fuori dalla lotta scudetto. Lazio? Interessante..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primi bilanci di questo inizio stagione. Sette turni di campionato disputati e sicuramente a balzare all'occhio è l'inizio disastroso della Juventus di Allegri. Su questo, e non solo, ha detto la sua Pierluigi Pardo ai microfoni di TMW: "Juve fuori dalla lotta scudetto? No, ma è chiaro che il ritardo è grosso. Allegri, e lui per primo lo sa, non è riuscito a trovare delle risposte che, anche nell'emergenza, era fondamentale trovare. Credo che a pieno regime la Juventus sia una squadra molto molto pericolosa, molto temibile, ma rispetto all'anno della sconfitta contro il Sassuolo le contendenti sono aumentate e la corsa non deve farla più solo su Roma e Napoli, ma deve farla su Inter, Milan, Napoli, Lazio che è molto interessante, la Roma... Il passivo comincia ad essere significativo".