Parma, cambio della guardia in panchina: esonerato Liverani, al suo posto D'Aversa

Manca solo l'ufficialità, ma è praticamente tutto fatto per il ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma. La sconfitta dei crociati in casa dell'Atalanta è costata la panchina a Fabio Liverani. Il tecnico abruzzese era stato esonerato in estate per far spazio proprio a Liverani dopo le frizioni con la proprietà. Ora tutto è stato risolto e domani conducerà il primo allenamento in vista della prossima sfida contro la Lazio. La dirigenza gialloblù ha optato per il suo ritorno anche perché il contratto precedente è ancora in essere e scadrà nel 2022.