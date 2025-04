Parma, Chivu: “Lazio squadra forte e con ambizione”. E su Cancellieri…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Alla vigilia della sfida con la Lazio all'Olimpico, in conferenza stampa è intervenuto Chivu. Il tecnico del Parma ha fatto il punto sugli indisponibili e espresso le sue aspettative sulla gara. Le considerazioni: "La squadra sta bene, abbiamo recuperato energie e dato un giorno di riposo. Abbiamo gestito chi ha giocato di più nelle ultime settimane, i tre infortunati contro la Juve non sono recuperati, vedremo giorno per giorno come stanno".

“Lazio? È una partita difficile, contro una squadra forte e con ambizione per il finale di stagione. Noi dobbiamo dare continuità, proseguire in questo buon momento che ci siamo costruiti, mantenendo la stessa marcia e lo stesso atteggiamento avuto finora".

“Nell'ultimo mese e mezzo è rimasto ai margini Cancellieri, se domani può esser la sua partita? Non sta ancora bene, è venuto in panchina, a disposizione del gruppo e assieme ai compagni, ma qualche problema ce l'ha tutt'ora. Bisogna andare con le pinze per capire di cosa si tratta, domani non ci sarà. Mi dispiace per lui, non è nulla di grave ma ancora non è al 100%".

