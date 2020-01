Parma, infortunio per Kulusevski: da valutare per la Lazio

Il Parma, battendo l'Udinese, ha raggiunto il Cagliari e il MIlan al sesto posto in classifica. La nota stonata per i crociati riguarda l'infortunio di Kulusevski, comunicato dalla società sul sito ufficiale: "Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro". Praticamente out per la prossima partita degli emiliani a Cagliari, verrà valutato nella settimana che precede la partita con la Lazio del 9 febbraio.

