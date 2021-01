Parma - Lazio, Marocchi: "I big biancocelesti devono ritrovare lo spirito di sacrificio"

A pochi minuti dal match tra Parma e Lazio, nel consueto pre-partita di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così dei biancocelesti: "Lo scorso anno c'era uno spirito di sacrificio da parte di tutti i big. Quest'anno la Lazio non sembra squadra. In Champions è più facile avere stimoli lottando per un obiettivo prestigioso, nella routine del campionato è più difficile trovarli ".

