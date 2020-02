Parma - Lazio, Strakosha imbattuto in trasferta: non succedeva da agosto

Alla fine poco importa, se porti a casa il risultato. Così ha fatto la Lazio per mesi in trasferta: subendo gol, ma vincendo o pareggiando sempre. La sfida del Tardini ha - finalmente - donato a Inzaghi un altro motivo per sorridere. Come ricorda Lazio Page, infatti, Strakosha ha potuto festeggiare il suo secondo clean sheet stagionale fuori casa. I biancocelesti non chiudevano una gara in trasferta senza prendere gol dal 25 agosto 2019. Era la prima giornata di campionato, Sampdoria - Lazio 0-3. Nel mezzo altre 9 trasferte, tutte macchiate nel tabellino. È la peggior striscia negativa in tal senso della Serie A. Si è interrotta a Parma per uno 0-1 da tre punti d'oro massiccio.

