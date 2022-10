Partita per la pace, annunciati altri quattro calciatori: presente un ex Barca

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno alla Partita per la Pace in programma lunedì 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. L'iniziativa è stata promossa da Papa Francesco ed è stata organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes. La partita è giunta alla sua terza edizione e sarà l'occasione per ricordare Diego Armando Maradona che nelle precedenti edizioni ha supportato l'evento prendendo parte alla partita come capitano della squadra di Scholas. Parteciperanno diverse stelle e leggende del calcio tra cui Eric Abidal, Vicent Candela, Daniel Osvaldo ed Henrikh Mkhitaryan oltre che Diego Armando Maradona Junior. Questi sono gli ultimi nomi annunciati oltre a quelli già risaputi di Ferrara, Caniggia, Stoichkov e Ronaldinho. Nonostante l'infortunio presenzierà alla partita anche Immobile che naturalmente non potrà scendere in campo.