Partita per la Pace, l'Olimpico pazzo per Immobile: Ciro e Messi tra i più acclamati

Fonte: Elena Bravetti ed Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Manca solamente un quarto d'ora al fischio d'inizio della Partita per la Pace. Sugli schermi dell'Olimpico è stato mostrato il messaggio di pace, "condiviso" dalle stelle del calcio mondiale. Boato degli spettatori per Luis Suarez, Ronaldinho, Dybala, Buffon, Mourinho. Ciro Immobile, che sarà capitano della squadra azzurra e che ha presentato l'evento in conferenza insieme a Kumbulla, è stato tra i più acclamati insieme a Messi. A proposito dei tifosi, le due curve sono rimaste chiuse, mentre si stanno man mano riempiendo le due tribune. Tante bandiere dell'Argentina in giro per lo stadio, così come quelle del Barcellona, e in particolare di Ronaldinho. Ma insieme alle leggende del calcio mondiale, Immobile non sfigura. Anzi, si è preso, più di tanti altri, gli applausi dell'Olimpico.

