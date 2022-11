Partita per la Pace, Legrottaglie: "Sarri in crescita, ma alla Lazio manca..." - VIDEO

Fonte: Elena Bravetti ed Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Conclusa la Partita per la Pace all'Olimpico di Roma, Nicola Legrottaglie è intervenuto in zona mista. L'ex calciatore, tra gli altri temi, si è espresso anche sulla Lazio di Sarri. Ecco le sue dichiarazioni: "Bene rispetto all’anno scorso, ma alla lunga vedremo. I risultati si vedono sempre alla fine. Sicuramente è una squadra che piace quando gioca le partite top. Quando invece sgarra qualche partita diventa una squadra normale. Credo che ancora gli manchi questa costanza perché nel momento chiave non ha fatto lo step che ci si aspettava, vedi Salernitana, Juve e in coppa. C’è ancora da lavorare ma Sarri è bravo e continuerà nel suo percorso di miglioramento”

