Pelonzi (PD): "C'è bisogno di uno stadio per la Roma e uno per la Lazio"

Lazio e Roma hanno da tempo il progetto di creare un proprio stadio, ma nessuno dei due fino a questo momento ha preso corpo. Quello dei giallorossi, nello specifico, è stato bloccato dai Friedkin che non hanno intenzione di costruirlo a Tor di Valle. Antongiulio Leonzi, capogruppo del Partito Democratico, si è espresso così a riguardo ai microfoni de Gli Inascoltabilli in onda su Nsl radio: “Credo che Roma debba vincere anche questa sfida e meriti gli stadi delle due squadre. Il progetto Raggi era un progetto davvero insostenibile ed io votai contro perché dopo lo stravolgimento del progetto Caudo, era diventato da buttare, se n'è resa conto anche la nuova proprietà che sta chiedendo al comune di ritirarlo. La Roma ha dichiarato anche pubblicamente che non vuole proseguire sul progetto di Tor di Valle ma metterne in campo uno nuovo, quindi prima bisogna annullare la delibera di Tor di Valle una volta annullata la Roma può metterne in campo uno nuovo. Sono convinto che con una nuova amministrazione magari guidata da persone competente e professionali questo possa vedere la luce perché Roma ha bisogno di uno stadio per la Roma e uno per la Lazio. Questo sarà sicuramente un obiettivo che noi del centrosinistra ci porremo e credo che la Roma abbia anche cambiato concezione e per me che votai contro al progetto Raggi è importante perché colgo il segnale che c’è una nuova società veramente all’avanguardia con quelle che sono tutte le caratteristiche ambientali di sviluppo di una città”.