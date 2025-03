Per Dortmund-Barcellona servirebbero 3 stadi: 300 mila biglietti richiesti!

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

In una stagione che in Bundesliga è divenuta insignificante, il Borussia Dortmund ha raggiunto i quarti di finale della Champions League per il secondo anno consecutivo e si appresta ad affrontare il Barcellona per puntare alla semifinale.

L'andata sarà in Spagna il 9 aprile, ma in vista del ritorno in casa del 15 dello stesso mese, i sostenitori della squadra di Niko Kovac hanno iniziato a scaldare la voce per spingere i propri beniamini. Prevedere il pienone al Signal Iduna Park è cosa scontata, anzi, a quanto pare servirebbe costruire altri due impianti per poter ospitare tutti i tifosi che vorrebbero presenziare al big match.

Come riporta Marca infatti, in questi giorni si è registrata una richiesta massiccia di biglietti per la partita: nonostante lo stadio della squadra tedesca abbia una capienza di 81.365 spettatori, la richiesta di biglietti ricevuta dal Borussia Dortmund ha superato di gran lunga questa cifra, arrivando a toccare le 300mila unità. Hansi Flick e Lamine Yamal sono avvisati: il celebre Muro Giallo sta preparando un vero inferno per accogliere a modo suo gli assi catalani e puntare ad essere come sempre un dodicesimo uomo in campo in maglia giallonera.

