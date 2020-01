Perugia, da un biancoceleste all'altro: un ex Lazio è il nuovo vice di Cosmi

Dopo i saluti a Massimo Oddo, esonerato la scorsa settimana, il Perugia si prepara ad accoglie un altro ex Lazio. Per ruolo - sarà il vice di Serse Cosmi, subentrato all'ex terzino - e militanza in biancoceleste, non sarà la stessa cosa. Però in un certo senso gli umbri hanno confermato la propria colonia laziale all'interno dello staff tecnico (“romanistizzato” dall'arrivo del nuovo tecnico). Il vice di Cosmi, infatti, sarà Fabio Bazzani: 16 presenze e 3 gol da gennaio a giugno 2005 con la maglia della Lazio, arrivato a Roma dalla Sampdoria in uno scambio di prestiti con Simone Inzaghi. L'ex attaccante ha intrapreso da qualche anno il ruolo di vice-allenatore, sempre alle dipendenze di Cosmi anche nelle precedenti esperienze con Mezzolara, Ascoli e Venezia.

