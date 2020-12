Petrachi attacca: “Roma? Tante mezze figure inutili. Pinto non ha il patentino”

Prosegue la diatriba tra la Roma e Gianluca Petrachi. L'ex direttore sportivo giallorosso è tornato a parlare del suo passato nella Capitale ai microfoni di Sportitalia: "Alla Roma sono stato deluso dal non avere un contatto diretto con il presidente Pallotta. Dopo il licenziamento per giusta causa ho chiarito con il presidente. Ha capito che tutto quello che gli hanno raccontato su di me non era vero. Dicevo sempre a Pallotta che se mi screditava a livello mediatico mi rendeva meno forte. Esistono bugie nella Roma e continuano anche se Petrachi non c’è. Tantissime persone gravitano intorno all'ambiente. La Roma non è una società snella, ha tante mezze figure che non si sa neppure perché ci sono. Tiago Pinto? Se mi parlate di un direttore sportivo che non ha neanche il tesserino io non posso dire che lo conosco. Sarà anche il più bravo direttore sportivo del mondo ma nel Benfica era Rui Costa ad occuparsi dell’area tecnica. Poi magari la Roma gli farà fare più ruoli, dicono sia un ragazzo polivalente, ma come ds non lo riconosco".

