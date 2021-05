Piazza del Popolo, manifestazione per le cure domiciliari anti-covid: le ultime

Si è tenuta oggi a Roma la manifestazione a favore dell'attivazione di un protocollo per la Terapia Domiciliare Precoce contro il covd 19. Tante le persone che si sono date appuntamento a Piazza del Popolo sposando la teoria dell'avvocato Erich Grimaldi che ai nostri microfoni ci aveva spiegato tutto nel dettaglio. "No alla Tachipirina e alla vigile attesa" recitava così uno dei tanti striscioni esposti al centro della Capitale. La manifestazione, assolutamente pacifica con le persone coinvolte con indosso la mascherina e che hanno rispettato il distanziamento, tende a spingere il governo a prendere una decisione unica per tutte le Regioni su cosa fare in caso di positività al virus (clicca qui per saperne di più)

