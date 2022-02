Pinamonti: “L’Empoli è un trampolino, voglio palcoscenici più importanti”

Andrea Pinamonti dice la sua sul momento in casa Empoli e sul suo futuro. L'attaccante dei toscani, di proprietà dell'Inter e sul quale c'è l'interesse di diversi top club italiani, è una delle rivelazioni di questo campionato. Il classe 1999, accostato nel mercato di gennaio anche alla Lazio, ha detto ai microfoni di Sportitalia: "È passato tanto tempo da quando ero in Primavera, mi sembra una vita. La scelta di Empoli è stata quella giusta, in una società dove si può lavorare al massimo e i risultati si vedono. Questo per me deve essere un trampolino, devo lavorare per finire il meglio possibile la stagione, per puntare poi a palcoscenici più importanti".