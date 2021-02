Pino Capua: "La Lazio gioca il miglior calcio in questo momento. Inter? Non faccio pronostici"

Pino Capua è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua in merito al prossimo impegno della Lazio che domenica sfiderà l'Inter a San Siro: "Non faccio pronostici, la Lazio in questo momento è di nuovo la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. È alla sesta vittoria consecutiva e va a San Siro contro un’Inter balbettante. Lukaku non è al massimo della forma. Se la Lazio gioca come ha giocato nelle ultime tre gare va a Milano e se la gioca. Questa partita per me è determinante, se non perdi.Uomo partita? Io credo che Milinkovic stia diventando ancora più forte di quello che conosciamo"

