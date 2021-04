Pistocchi: "Superlega? Sono squadre indebitate. Non si è considerato un problema..."

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radiosei commentando la nascita della Superlega. Queste le sue parole: "Uefa e Fifa da 100 anni guadagnano troppi soldi che non producono loro direttamente. La percentuale dovrebbe essere molto più ridotta. In più ci sono stati scandali enormi con Blatter e Platini, non hanno dato un'immagine proprio edificante. Da qui a creare una competizione che impedisce la meritocrazia però ce ne passa. Sono assolutamente contrario alla Superlega. Il bello del calcio è il Leicester che vince il campionato, Davide che batte Golia. I fondatori della Superlega non hanno dato dimostrazioni molto edificanti. Sono squadre super indebitate che non hanno avuto una gestione finanziaria molto curata. La cosa è stata comunicata malissimo: un comunicato stampa a mezzanotte di domenica, prima di una riunione importante in Uefa. Secondo me non si aspettavano una levata di scudi così importante da parte dei governi. Io penso che alla fine si siederanno a un tavolo. Non si è considerato un altro problema: gli arbitri sono delle Federazioni, appartengono alle Leghe. Chi arbitra le partite della Superlega?".