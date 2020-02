Politica / Governo, Renzi: "Se cade Conte, non si andrà a elezioni"

Matteo Renzi sulla sua enews lancia un nuovo attacco a Giuseppe Conte: "Se cade Conte, si fa un nuovo governo, non si andrà alle elezioni". Questa frase sembra confermare l'ipotesi che circola nelle ultime ore secondo la quale Renzi potrebbe provare a far cadere Conte per sostituirlo con un altro premier. E ancora: "I numeri per il Conte ter non ci sono. Da giorni, molti nostri senatori sono avvicinati da inviti a lasciare Italia Viva. Io non ci credo, anche perché conosco i senatori di Iv e non ne vedo dieci pronti ad andarsene (per adesso non ne vedo nemmeno uno). Comunque possiamo rinunciare agli incarichi anche domattina".