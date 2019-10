Politica / Post Umbria, Di Maio: "Basta alleanze con il Pd nelle regioni"

Luigi Di Maio intervistato da Sky tg 24 ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Umbria, chiudendo la porta per future alleanze con Pd: "Per la prima volta nella storia abbiamo deciso di fare un'alleanza, un patto civico, col Pd. Non ha funzionato, in Umbria siamo a uno dei risultati più bassi, questo esperimento non è più praticabile. Il M5s va meglio quando corre da solo. Il governo va migliorato e innovato per durare altri tre anni".

SULLA MANOVRA - "Più ascolto le persone, più capisco che il governo deve agire con una voce univoca che non crei dubbi e perplessità tra la gente. E per fare questo vanno chiarite il prima possibile tutte le misure in manovra. Così da evitare fraintendimenti o strumentalizzazioni. In queste settimane, mentre giravo per i mercati, gli umbri mi hanno chiesto delucidazioni sulla manovra. Stava passando un messaggio sbagliato sul pos, sulle partite iva e su tanto altro. Non mi interessa se siamo stati accusati di andare contro la lotta all'evasione, per noi la lotta all'evasione non è criminalizzare commercianti, artigiani e professionisti con pos, carte di credito e abolizione del regime forfettario".