Politica / Roma, Campidoglio intitolerà una strada a Stefano Cucchi

A Roma verrà intitolata una strada, una piazza o un giardino a Stefano Cucchi. Secondo quanto riportato su ilmessaggero.it nella prossima commissione capitolina toponomastica di novembre verrà discussa la proposta, a dieci anni dalla scomparsa del ragioniere romano. La mozione è stata presentata il 23 settembre del 2014 (nel giorno di inizio del processo d'appello, ndr) dal capogruppo di Sel e sottoscritta dalla maggioranza di centrosinistra e dal Movimento Cinque Stelle. Già lo scorso anno la giunta dell'VIII Municipio ha approvato una mozione per dedicare una strada del quartiere Garbatella e Ostiense a Stefano Cucchi. "In questo modo, oltre a esprimere tutta la vicinanza nostra e del territorio alla famiglia di Stefano, vogliamo far in modo che quanto accaduto non venga mai e poi mai dimenticato".