Politica / USA, dazi contro la Ue dal 18 ottobre: stangata per l'Italia

Il prossimo 18 ottobre scatteranno i dazi USA da 7,5 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro) contro l'Unione europea. La comunicazione è arrivata dal dipartimento del Commercio statunitense, dopo il verdetto della Wto (Organizzazione mondiale del commercio), che ha dato a Washington il via libera alle alle tariffe su beni di importazione dell'Ue in risposta per il supporto illegale del blocco europeo ad Airbus. Il provvedimento colpirà pesantemente anche l'Italia, visto che nell'elenco dei prodotti a cui verranno applicati i dazi figurano formaggi tipicamente nostrani, come il parmigiano e il pecorino, e il prosciutto. Sembrano salvi invece il vino e l'olio. Le percentuali saranno diverse, il 10% sui grandi aerei commerciali e il 25% su prodotti agricoli e industriali.

NOTA DELLA COLDIRETTI - Una nota diffusa dalla Coldiretti precisa che metà dell'importo sarebbe a carico dell'enogastronomia ma sarebbero colpiti anche la moda, i materiali da costruzione, i metalli, le moto e la cosmetica. L'Italia potrebbe essere dopo la Francia il Paese più colpito e a pagare il conto più salato rischia di essere proprio l'agroalimentare con vini, formaggi, salumi, pasta, olio extravergine di oliva, agrumi, olive, uva, marmellate, succhi di frutta, pesche e pere in scatola, acqua, superalcolici e caffè.