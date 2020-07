Porrini: "Ovvio che la Lazio sia la più penalizzata dal lockdown"

In questa fase finale di campionato servirà concentrazione per arrivare fino in fondo. Ai microfoni di TMW ha parlato Porrini: "Ad oggi non vedo nessuno che possa recuperare la Juve. Logico che ricominciare il campionato in queste condizioni dopo mesi di stop, così come il nuovo format della Champions, si vadano a cambiare criteri e valori. Le sorprese ci stanno, ma penso fosse ovvio che i più penalizzati dal lockdown fossero quelli della Lazio, visto che aveva una striscia d'imbattibilità. Chi era più in difficoltà invece ha potuto riprendersi: non mi stupisce che la Lazio non giochi più con spensieratezza e non trovi più i risultati. Non a caso anche l'inizio di campionato della Lazio era stato difficoltoso".