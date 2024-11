Porto, Bruno: "Il risultato è un'ingiustizia. Siamo stati traditi da..."

La Lazio vince all'ultimo, infliggendo al Porto una sconfitta dolorosa e difficile da accettare dopo aver sfiorato l'idea di agguantare il pareggio. Il gol di Pedro è una sentenza che consegnai ai biancocelesti tre punti che lanciano la squadra di Baroni in cima alla classifica. Intervenuto in conferenza stampa, al termine del match, il tecnico del Porto, Vitor Bruno, ha espresso tutta la sua amarezza:

"Il risultato è un'ingiustizia, la partita è stata equlibrata, nel primo tempo potevamo far gol e loro segnano su una palla inattiva. Nel secondo tempo apreggiamo con una grande azione e succede quello che è successo. C'è ancora tempo, abbiamo ancora quattro partite per raggiungere la qualificazione. Dobbiamo leggere meglio le partite, ora abbiamo una partita importante contro il Benfica. I giocatori non sono abituati a perdere, da domani già lavoreremo. Ora dobbiamo pensare a quello che è successo, capire come superarlo. So cosa sta succedendo nello spogliatoio, capire dagli errori come preparare la prossima partita. La situazione in Europa league è semplice, abbiamo fatto 4 partite e 4 punti, ne mancano ancora 4. Ora pensiamo di partita in partita, tutto può succedere. L'esperienza? Abbiamo avuto vglia di vincere, ma forse dovevamo tenere più palla, capire il momento. Siamo stati traditi dall'ambizione".