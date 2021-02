Porto, Conceicao recupera il derby e Couto si congratula su Instagram - FT

I derby sono sempre partite difficili, imprevedibili. Non importa se una squadra è in testa alla classifica e l'altra naviga nei bassifondi, nei 90 minuti in cui le due formazioni si affronteranno tutte le differenze si appiattiranno. Questo è ciò che è successo nella stracittadina portoghese tra Porto e Boavista. L'andata era finita 5-0 per la squadra allenata dall'ex Lazio Conceicao (prossimo avversario della Juventus in Champions, ndr), mentre nel ritorno è arrivato un pareggio con molto pathos nel finale. Sotto di due gol, i dragoni hanno recuperato il risultato e hanno anche rischiato di intascarsi i tre punti con il gol segnato dal debuttante Chico Conceicao (figlio di Sergio, ndr), poi annullato, e con un rigore sbagliato sempre nel finale. Il Porto è stato comunque tenace nel non mollare mai, mantra assorbito da Conceicao durante la sua permanenza in biancoceleste. Nella notte sono arrivati i complimenti di Fernando Couto, portoghese anche lui ed ex compagno ai tempi della Lazio. Nel post pubblicato su Instagram, l'ex calciatore ha scritto: "Grande Sergio".

